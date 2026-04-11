開催：2026.4.11 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 3 - 7 [ナショナルズ] MLBの試合が11日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとナショナルズが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はアーロン・アシュビー、対するナショナルズの先発投手はジェーク・アービンで試合は開始した。 1回表、2番 カー