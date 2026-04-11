4月18日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■リオのカーニバルに29年連続出場！美大出身の「サンバの神」降臨！都内で出会った女性が「私の神様」と仰ぐのは、サンバダンサー・中島洋二さん。中島さんは、本場ブラジル・リオのカーニバルに、日本人として29年連続出場しているレジェンドだという。サンバと言えばきらびやかな衣装と背中の美しい羽飾りだが、な