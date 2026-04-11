【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは１０日、各地で行われ、右膝を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入っていたカブスの鈴木が復帰し、パイレーツ戦に５番右翼で今季初出場した。四回に右前打を放って３打数１安打。先発の今永は６回無安打無失点と好投したが、勝ち負けはつかず。チームは０―２で敗れた。ツインズ戦に５番三塁で出たブルージェイズの岡本は４打数無安打。チームは１０―４で勝った。許した走者は四球の１人のみ自身の