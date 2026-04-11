女優新木優子（32）が11日、所属事務所の公式ホームページを通じ、俳優中島裕翔（32）との結婚を発表した。2人は同じ93年生まれで同学年。17年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演し、恋人役を演じた。その後、18年10月クールのフジテレビ系連続ドラマ「SUITS／スーツ」、20年にも「SUITS／スーツ2」で共演を重ねた。以下、発表全文「平素より格別のご高配を賜り、心より御礼を申し上げます。ファンの皆様、いつも