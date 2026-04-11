ジャーナリスト石原伸晃氏（68）が11日、ニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）にゲスト出演。日本テレビ記者時代の振る舞いについて、元同局アナ徳光和夫に釈明した。石原氏は日テレの政治記者出身で、パーソナリティーの徳光が司会を務めた同局の報道番組「ニュースプラス1」に中継リポーターとして出演したことがあるという。徳光が「なだしおの事故現場から」と、自衛隊の潜水艦「なだしお」と釣り