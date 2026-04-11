一世を風靡したイギリスのガールズグループ、スパイス・ガールズの元メンバーで、現在はファッションデザイナーとして活躍しているヴィクトリア・ベッカム。かつては、夫デヴィッド・ベッカムへ捧げたものなど、いくつものタトゥーを入れていたが、全部除去していたことが明らかになった。【フォト特集】漢字やひらがなも人気セレブのタトゥーを一気見！Mailonlineによると、ベッカム家の三男クルスが現地時間4月8日に、イン