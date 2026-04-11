４月１１日の福島３Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル＝１６頭立て）で、野中悠太郎騎手が騎乗した単勝１１３・２倍（１４番人気）のサフランルージュ（牝３歳、美浦・室井潔厩舎、父ワールドプレミア）が勝利。道中は中段待機、直線で鋭く抜け出した。勝ちタイムは１分４７秒６。２着は５番人気のクシマトゥルー、３着は３番人気エコロディアンが入り、３連単は１２７万６０９０円の高配当となった。室井調教師は今年３月