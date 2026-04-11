◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場した。１回裏先頭の１打席目は空振り三振に倒れた。レンジャーズの先発はクマール・ロッカー投手（２６）。２１年にドラフト１巡目（全体３位）でレンジャーズに指名された身長１９６センチの右