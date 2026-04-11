敵地マリナーズ戦米大リーグ・アストロズの今井達也投手は10日（日本時間11日）、敵地マリナーズ戦に先発登板し、初回に3失点して降板した。1/3を投げ1安打3失点、5つの四死球を与える大荒れの内容だった。先頭から2者連続で四球を与えると、3番ロドリゲスに内野安打を許し満塁。続くネイラーの打席で暴投を犯し先制点を許した。さらに四球で再び満塁とされると、5番アロサレーナに押し出し死球を与え2点目を献上。続くレイリ