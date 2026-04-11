女優のキャメロン・ディアスが、子供向け映画「トゥループ・ビバリーヒルズ」続編に向けて、出演者候補に挙がっているようだ。監督と脚本を手掛けるクレア・デュヴァル氏と同作の製作を進めているキャメロンが、自ら出演する可能性もあるという。 【写真】キャメロン・ディアスミュージシャンの夫と夫婦２ショット 1989年に公開された第1弾では、女優のシェリー・ロング演じるフィリス・ネフラ