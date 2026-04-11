元KAT-TUNの赤西仁（41）と女優の広瀬アリス（31）が、昨年末にひそかに破局を迎えていたことを「スポーツ報知」が報じた。双方の所属事務所は今回の破局報道に対し、「プライベートに関しては事務所は関知していません」「プライベートは本人に任せております」と回答し、否定していないという。2人についてスポーツ紙記者が明かす。【写真】マスク越しでもわかる笑顔の広瀬アリスと、大口を開けて笑う赤西仁のラブラブ2ショッ