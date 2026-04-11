不正や誤りを是正する「税務行政のスペシャリスト」が、財務省共済組合から「軍資金」を不正に借り入れ、ギャンブルで得た「儲け」を申告していなかった。早くも「青切符制度」を悪用した詐欺犯罪…自転車の高校生が反則金2000円だまし取られる大阪国税局は3日、勤務時間中にトイレや倉庫でボートレースの舟券や競馬の馬券を計2251回購入し所得を確定申告しなかったとして、兵庫県内の税務署に勤務する30代の上席国税調査官の