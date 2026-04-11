【マスターズ】第2日【もっと読む】マスターズ「初出場」からスゴかった松山英樹の異次元ぶりR・マキロイ（36）は昨年大会のVで4大メジャーを制覇。史上6人目のグランドスラムを達成した瞬間、グリーンに崩れ落ち頭を抱えながら涙した。2014年の「全英オープン」を制してから11年。ソッポを向いてきたオーガスタの魔女がやっとほほ笑んでくれた。史上4人目の連覇がかかる今年は、2位に6打差をつける通算12アンダー首位で3日目に