カブスの日本人コンビが出揃った。【もっと読む】カブス鈴木誠也 ケガ後にグレードアップの法則WBC準々決勝のベネズエラ戦で右膝を痛めて開幕から負傷者リスト入りしていた鈴木誠也（31）が日本時間11日、本拠地シカゴのリグレー・フィールドでのパイレーツ戦に「3番・DH」で復帰。四回に相手先発右腕ムジンスキーから復帰初安打となる右前打を放ち、3打数1安打。この日は今永昇太（32）が先発し、6回を無安打無失点1四球9奪三