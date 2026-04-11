2026年4月8日、東京都中央区の日本橋高島屋で開催中の「山村御流いけばな展」を鑑賞された秋篠宮妃紀子さまと次女・佳子さま。【写真】佳子さまのペールブルーのセットアップ全身姿を見る。ほか、外国人学校の生徒と交流される姿なども。会場には、福島県浪江町の伝統工芸「大堀相馬焼」の花器を使った作品も展示されていた。紀子さまは説明を受け、「忘れないでいることは大切ですね」と話されたという。なお、同月7日には