首相として選挙で自民党を"一強"へ導いた「安倍晋三氏と高市早苗氏」。ともに保守派の政治家であり、高市政権は"安倍後継"と捉えるのが自然だが、それだけでは高市政権の本質を理解することはできない。安倍政権と高市政権との「違い」を分析することで、その実像が浮かび上がってくるのだ。安倍氏と高市氏の「憲法観の違い」について、憲法学者で慶應義塾大学名誉教授の小林節氏に聞いた。【写真】秘蔵写真で振り返る安倍晋三氏