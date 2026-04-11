レナート・カールは右ハムストリングの筋繊維を断裂したドイツ1部バイエルン・ミュンヘンに所属するドイツ代表の18歳MFレナート・カールが、負傷により戦線を離脱することになった。ドイツ誌「kicker」は「最悪のタイミング」と伝えている。クラブの発表によると、18歳の攻撃的ミッドフィールダーは検査の結果、右ハムストリングの筋繊維を断裂。当面の間、試合を欠場する見通しとなった。バイエルンは現地時間4月11日にブン