北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長と訪朝中の中国の王毅共産党政治局員兼外相が10日、会談した。2人の会談は来月のトランプ米大統領の訪中を控えて行われ、その背景に関心が集まっている。国際社会では来月の米中首脳会談をきっかけに朝米対話が再開される可能性があるという見方が出ている。このため王外相の北朝鮮訪問は両国関係の活性化だけでなく、米中首脳会談で議論される韓半島（朝鮮半島）問題を朝中間で事前