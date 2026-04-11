【スーパーフォーミュラ】第2戦（決勝・4月5日／モビリティリゾートもてぎ）【映像】「変わらない」反響呼んだ大物元F1ドライバーの姿（実際の様子）国内最高峰のスピードを誇るスーパーフォーミュラ（SF）第2戦は、ホンダのお膝元であるモビリティリゾートもてぎで開催された。ポールポジションからスタートした太田格之進（#6 DOCOMO TEAM DANDELION RACING）が、同じホンダ陣営の岩佐歩夢（#15 TEAM MUGEN）らを退け、開幕2連