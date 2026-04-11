〈異性の相手を褒めるとセクハラ？ 恋愛小説の第一人者が語る「男女の話」〉から続く小池 真理子『日暮れのあと』(文春文庫)山の静けさに包まれながら、軽井沢の木立の中にたたずむご自宅で、作家・小池真理子さんにお話を伺いました。（全5回の4回目）【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆――以前と比べて、コミュニケーションツールが変わってきました。どの職場でもシーンと静まりかえる時間が結構あると聞いています