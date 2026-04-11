韓国ドラマ『アイドルアイ』で「ゴールドボーイズ」のボーカル ト・ライクを演じ、話題となった俳優のキム・ジェヨン。『悪魔なカノジョは裁判官』や『月水金火木土』など、さまざまな作品に出演し、注目を集めている。また、来週18日には約1年ぶりとなる来日イベント『2026 KIM JAEYEONG Fanmeeting in JAPAN “Jaeyeong ＆ You”』も開催する。【場面ショット】“セナ”スヨン＆“ライク”キム・ジェヨンのキスシーン今回、