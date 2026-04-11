1.頻繁にお風呂に入れる 食事や運動、睡眠といった日常生活の中で、犬と人間で大きく異なるのがお風呂に入る頻度かもしれません。 私たち人間の場合、基本的には毎日シャワーを浴びたり湯船に入ったりすることがあると思いますが、犬には必要がないことだと考えられています。 家の中で犬を飼っていると、清潔さを求めて毎週お風呂に入れる人などがいるようですが、それは犬の心身にとって負担をかけることな