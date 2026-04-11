24店舗が新たにオープン関西エアポートは2026年4月7日、関西空港第1ターミナルビル（T1）のリノベーション「Phase4」として、国際線出国エリアの新商業エリアが2026年6月2日にオープンすると発表しました。今回のオープンをもって約5年にわたるT1リノベーション工事の全工程が完了します。どういった風に変わるのでしょうか。【画像】えっ…これが「関空T1の新エリア」全貌です「Phase4」では国際線エリア（中央部）の面積がリノ