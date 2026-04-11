散歩中、超大型犬が小学生の子どもたちに遭遇すると、ずっとみていたくなるほどの平和なやりとりに癒される人が続出！TikTokで126万回以上も再生され、「この動画に出てくるすべてが尊い…」「セリフかのような素敵な言葉ばっかり♡」「ええもの見せてもろた～♡」といった声が寄せられました！ 【動画：『触ってもいいですか？』40キロ越えの超大型犬が"小学生の子どもたち"に遭遇→あまりにも『平和なやり取