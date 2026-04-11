タイで開催中のU-20女子アジアカップ。上位４チームには、今秋にポーランドで開催されるU-20女子ワールドカップの出場権が与えられる。グループステージC組を３戦全勝で首位通過した日本は現地４月11日、決勝トーナメントの準々決勝で、A組を３位で突破したベトナムと相まみえる。対戦国を率いるのは、沖山雅彦監督だ。アジアサッカー連盟（AFC）の公式サイトによれば、58歳の日本人指揮官は「日本はアジア屈指の強豪チーム