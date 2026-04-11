お笑い芸人のキンタロー。さんは4月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。新作ものまね姿を披露しました。【写真】キンタロー。、人気歌手のものまね姿！「焦ったぁ、ナウのアユかと思った! w」キンタロー。さんは「キンタロー。あゆものまね 過去一の メイク出来栄えになりました 浜崎あゆみさん 祝28周年」とつづり、1枚の写真を投稿。金髪ロングヘアでピンク色のスーツを着用した、歌手・浜崎あゆみさんのものまね姿を披露してい