サウジ・リーグで首位をひた走るアル・ナスルをけん引するC・ロナウド。しかし、彼を取り巻く空気は怪しいものに…(C)Getty Images大スターへの“贔屓疑惑”が明るみになり、サッカー界が騒然となっている。波紋を呼ぶ騒動となっているのは、現地時間4月8日に行われたサウジアラビアの1部リーグ第28節、アル・フェイハとアル・アハリの一戦だ。この試合を1-1のドローで終えた3位のアル・アハリは、1試合の未消化分を残しながら