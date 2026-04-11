サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会を巡り、メキシコのシェインバウム大統領は10日、米国内で予定されているイランの1次リーグ3試合について「国際サッカー連盟（FIFA）が最終的に、当初の会場から移すことはできないと決定した」と明らかにした。イラン・サッカー連盟は米国などからの攻撃を踏まえ、渡航した場合に安全面の懸念があるとして、会場をメキシコに変更するよう求めていた。DPA通信が伝えた。6月開幕