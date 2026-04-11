俳優の中島裕翔（３２）が、俳優の新木優子（３２）と結婚したことを１１日、所属事務所の公式ホームページなどで発表した。中島は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります。