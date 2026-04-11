プロ野球・横浜DeNAベイスターズは、5月4日に横浜スタジアムで行われる対広島東洋カープ戦で、特別イベント「STAR WARS GAME」を開催する。【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告同日は“スター・ウォーズの日”（May the 4th）にあたり、最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）を記念したコラボ企画。球場にはダース・ベイダーをはじめとする人