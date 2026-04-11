元ＮＨＫでフリーアナウンサーの神田愛花が週末旅行に出たことを報告した。１１日付のＳＮＳで、ＪＡＬのラウンジで美味しそうな寿司を堪能する姿をアップ。「さぁ！！行くぞーーーーーＪＡＬさん、宜しくお願いしまーーーす♥♥」と投稿した。旅好きで知られる神田。ニューヨーク好きで、『ＮＥＷＹＯＲＫＣＩＴＹ』の文字と、自由の女神が描かれたＴシャツを着ていることから、「ＮＹに行かれるのかな？」「