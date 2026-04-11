◇NBAブルズ103ー127マジック（2026年4月10日ユナイテッド・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が10日（日本時間11日）に本拠地マジック戦で7戦連続のベンチ入り。前半から途中出場すると、華麗なノールックバックビハインドバウンズパスを披露するなど2アシストをマークした。チームは完敗を喫した。前回の試合となった9日（同10日）に敵地ウィザーズ戦では、第1Qから途中出場すると“絶品”ノールックバウンズパスな