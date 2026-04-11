この記事の画像を見る4月9日、「全国書店員が選んだ いちばん！売りたい本 2026年本屋大賞」の発表会が東京・明治記念館で開催され、朝井リョウさんの『イン・ザ・メガチャーチ』（日経BP 日本経済新聞出版）が大賞に選ばれた。新刊書店に勤務するすべての書店員が投票資格を有する同賞は、二次投票でノミネート作品をすべて読んだ書店員による投票結果で、大賞、順位が決定する。第23回となる今回の本屋大賞では、一次投票で全