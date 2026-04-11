○ブルージェイズ10−4ツインズ●＜現地時間4月10日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが今季初の2桁得点でミネソタ・ツインズに快勝。岡本和真内野手（29）は「5番・三塁」でフル出場するも、4打数無安打に終わった。ブルージェイズは現地3日に加入したばかりの左腕パトリック・コービンが初先発したが、初回に5番ジェファーズの1号3ランでいきなり3失点。4回表にも8番リーに1号ソロを浴び、4点リード