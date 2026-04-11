女優の永作博美が１０日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演した。１９８９年にアイドルグループ「Ｒｉｂｂｏｎ」でデビューし、その後は女優として活躍。映画「八日目の蝉」（２０１１年）で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞するなど数々の賞を受賞。女優のイメージの強い永作だが、女優を始めた頃は「そっちはあまり本望ではなかった。なぜ芝居をしなければいけないんだろうと思いながら」と前向きではな