【漫画】本編を読む『僕はお父さんが好きじゃない』（まるたおかめ/KADOKAWA）は、父親との距離に悩む少年の視点から、家族のすれ違いを描いた物語だ。物語は「僕はお父さんが好きじゃない」という言葉から始まる。主人公のなつは小さな頃から、父親のさとると遊んだ記憶がほとんどない。子どもにとって父親とは頼りになる存在のはずだが、さとるは違う。父親は自分のしたいことや趣味を優先し、子どもに遊びをせがまれるとクロ