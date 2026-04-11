ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は１０日（日本時間１１日）、敵地カンザスシティでのロイヤルズ戦に「３番・一塁」で先発出場。３打席連続三振を含む４打数無安打で打率１割７分８厘に降下し、わずか２安打に終わったチームも０―２で零封負けを喫した。これで村上は２試合連続の無安打となり、三振も５６打席（４５打数）で１９個となった。メジャーでのルーキーイヤーも始まったばかりとはいえ、評価は決して低く