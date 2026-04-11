漫画家のやくみつる氏が１１日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演した。やく氏は先日、プロ入り初勝利を挙げた中日・根尾昂投手に注目した。８日に行われたＤｅＮＡ―中日戦で、根尾は４―４の同点で迎えた延長１０回裏に６番手として登板。１回を無失点に抑えた。次の１１回表に２点を取った中日が６―４で勝利した。根尾は大阪桐蔭時代、投打の?二刀流?で大活躍。２０