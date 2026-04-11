マリナーズ戦に先発【MLB】マリナーズ ー アストロズ（日本時間11日・シアトル）アストロズの今井達也投手が10日（日本時間11日）、敵地でのマリナーズ戦に先発。初回に5四死球と乱れ、3点を奪われてなおも1死満塁の場面で降板を告げられた。先頭クロフォード、2番ローリーに四球を与えると、ロドリゲスの内野安打で満塁に。ネイラーの打席では暴投で1点を失い、またも四球。アロザレーナには押し出し死球を与えた。その後は