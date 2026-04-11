元フィギュアスケート韓国代表のキム・ヨナを妻に持つ、歌手コ・ウリムが新居に言及し、冷や汗をかく姿が予告された。4月9日に公開されたバラエティ番組『助けて！ホームズ』の放送予告では、ゲスト出演したコ・ウリムが率直なトークを繰り広げる様子が映し出された。【画像】“新婦”キム・ヨナ、夫と甘々キスこの日の予告で、MC陣が「家の中で一番気に入っている場所はどこか」と質問すると、コ・ウリムはためらうことなく「すべ