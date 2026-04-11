あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「post meridiem」の略語は？「post meridiem」の略語はなんでしょうか？ヒントは、対義語は「AM」です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「PM」でした！「PM」は「post meridiem」を略した言葉。時刻を表す数字で、類語としては「午後」「昼過ぎ」