◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１０節千葉―水戸（１１日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１千葉は１１日、ホームで水戸と対戦する。アウェーで行われた前回対戦では１―１の末にＰＫ戦負け。ホームでやり返したい一戦だ。先発メンバーは前節から２人入れ替え、ＤＦ鈴木大輔とＤＦ日高大が先発復帰した。勝てば２００８年１０月５日（対浦和２〇１フクアリ）以来１８年ぶりのＪ１公式戦連勝。全員で勝利をつかみ取りたい。