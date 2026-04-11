あなたは読めますか？突然ですが、「踝」という漢字読めますか？足の関節付近にある、誰もが知っているあの出っ張りのことですが、いざ漢字一文字で書かれると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「くるぶし」でした！この漢字は、足首の左右にある骨の突起した部分を意味します。親指側を「内踝（うちくるぶし）」、小指側を「外踝（そとくるぶし）」と呼び、靴選びや靴下の丈を表現する際にもよく