あなたは読めますか？突然ですが、「淑やか」という漢字読めますか？女性の立ち振る舞いや、上品な様子を形容する言葉ですが、常用漢字の表にはない読み方のため、意外と読めない方が多いかもしれません。気になる正解は……「したやか」でした！淑やか（しとやか）とは、動作や言葉遣いが上品で落ち着いている様子を意味します。また、控えめで慎み深い美しさを表す際にも使われる、非常に美しい響きの言葉です。例文としては、人