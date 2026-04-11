１１日、イスラマバードに到着したイラン代表団。（イスラマバード＝新華社配信）【新華社イスラマバード4月11日】パキスタン外務省は11日未明、声明を発表し、イランのガリバフ国会議長やアラグチ外相らで構成される代表団が同日、米国との協議に出席するためパキスタンの首都イスラマバードに到着したと明らかにした。