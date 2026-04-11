地域政党・大阪維新の会の大阪府議団のプロジェクトチーム（ＰＴ）が今月、府議会定数を現行の７９から２９へ大幅に削減する案をまとめた。維新が目指す「大阪都構想」の実現を念頭に置いた案で、英・ロンドンを参考としている。ただ、定数を一気に５０も減らすことには、維新府議団内でも「極端すぎる」などと慎重な意見が出ている。１年かけ議論維新府議団は昨年４月、「新しい時代の府議会のあり方をゼロベースで見直す」と