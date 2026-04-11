爆笑問題の太田光が10日放送のTBSラジオ「武田砂鉄のプレ金ナイト」（金曜午後10時）に出演。TBS系選挙特番のMCを務める意義について語った。番組では、2月の衆院選特番で、太田の追及を受けた高市早苗首相から「意地悪やなあ」とぼやかれたことの後日談も紹介。太田は首相への質問について「TBSが言わせたんだろう、みたいな話もあったけど、本当に俺が…直前まで憲法改正まで聞こうと思っていた。ところが自民があまりにも大勝、