年金は、なにも調べなくても勝手に徴収される一方、受給時は申請しなければもらえないことがほとんどです。実際、企業年金連合会「連合会年金の未請求者の状況について」によると、企業年金の請求手続きを行っていない人は100万人を超えているといいます。そこで、特に見落としがちな「企業年金の落とし穴」について、事例をもとにみていきましょう。100万人超が未請求…後を絶たない「年金のもらい忘れ」みなさんは「厚生年金基金