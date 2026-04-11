FRUITS ZIPPERが、5thシングルCDを7月15日にリリース。また、新曲「ふるっぱれーど」を4月24日に配信リリースする。 （関連：FRUITS ZIPPER 東京ドーム公演で目撃したアイドルシーンの転換点結成3年10カ月の快挙、日本が誇る“SUPER IDOL”への軌跡） 本情報は、デビュー4周年記念日となる4月10日に行われた生配信にて発表されたもの。同配信では、サプライズで登場した“カワイイ神