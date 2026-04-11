子どもと買いものに行くと、子どもから「あれがほしい、これを買って」と言われることもあるでしょう。わが子の希望を叶えたいと思うと、親としてはつい買ってしまう場合も。ママスタコミュニティのあるママもそのようなタイプのようで、こんな投稿がありました。『私の場合、子どもになんでも買ってあげるから、このままではまずいと危機感をもちはじめている。中3娘と出かけると、それほど高くないものをちょこちょこ買ってあげ